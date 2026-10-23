در دویست و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی، مردم انقلابی خوزستان، آمادگی کامل خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

حماسه آفرینی مردم بصیر خوزستان در دویست و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی

حماسه آفرینی مردم بصیر خوزستان در دویست و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در دویست و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، با برافراشته کردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، آمادگی قاطع خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان ضمن بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) اعلام کردند.