امام جمعه بوشهر با اشاره به آغاز سرشماری ملی در امور زیربنایی، اجتماعی و اقتصادی، و اهمیت آن، گفت: اظهار کرد: داشتن آمار دقیق برای برنامه‌ریزی کشور بسیار مهم است، بنابراین مردم همکاری‌های لازم را با تلاشگران عرصه آمار داشته باشند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی‌بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز حضرت صدیقه طاهره (س) ولایت‌مداری و توصیه به ولایت‌مداری بود و ایشان جان مبارک خود را در این راه فدا کردند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه سخنان و رفتار‌های حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) همگی در راستای هدایت جامعه و ایجاد وحدت حول محور ولایت بود، اظهار کرد: از همه نهاد‌های فرهنگی، سیاسی، هیئات مذهبی و مساجد تقاضا دارم در این زمینه سخنرانی و مطالب تبیینی ایراد کنند و جامعه را با فرهنگ سیاسی فاطمی آشنا سازند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه مسئولان باید با توجه به اصول فرهنگ اسلامی و نحوه تهاجم فرهنگی دشمن، اقدامات لازم را به عمل آورند، عنوان کرد: مسئولیت این اقدامات مشخص است و باید با حمایت و کمک مردم به وظایف خود عمل کنند. امر به معروف و نهی از منکر به شکل صحیح و سازنده، یک وظیفه عمومی است و باید در تربیت نوجوانان و جوانان، در خانواده‌ها، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و فضا‌های اداری، شرایط زیست عفیفانه و تکریم کرامت زن به‌طور ویژه مد نظر قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری مسامحه برخی مسئولان در این حوزه را دارای تبعات تلخ سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: به تمام مسئولان ارشد و میانی نظام توصیه می‌کنم به وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود عمل کنند؛ همان‌طور که رهبر شهیدمان بر این مسئله تأکید داشتند.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آغاز سرشماری ملی در امور زیربنایی، اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: داشتن آمار دقیق برای برنامه‌ریزی کشور فوق‌العاده مهم است. آمار نفوس، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال و سایر شاخص‌ها باعث می‌شود که نظام برنامه‌ریزی کشور دارای اطلاعات صحیح و درست باشد.

وی از همه مردم کشور به‌ویژه استان ولایت‌مدار بوشهر تقاضا کرد همکاری‌های لازم را با تلاشگران عرصه آمار داشته باشند و افزود: تبلیغات مسموم دشمن با این هدف صورت می‌گیرد که نظام برنامه‌ریزی ما دچار مشکل شود و آمار صحیح در دست نداشته باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری حضور در میدان با جدیت و به شکل حماسی را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مؤلفه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار نیرو‌های مسلح، مردم مقتدری هستند که در صحنه حضور دارند. مردم ولایت‌مدار همواره این شعار را سر داده‌اند که تا پیروزی نهایی و تا فرمان مقام معظم رهبری میدان را ترک نخواهند کرد.

امام جمعه بوشهر با تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا، یادآور شد: شرایط آمریکا در نظام مدیریت سیاسی خود و جهان در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته است. با نزدیک شدن به انتخابات، تقابل احزاب سیاسی برای دستیابی به کرسی ریاست‌جمهوری شدت گرفته و احزاب یکدیگر را تخریب می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به افشاگری‌های اخیر علیه حزب جمهوری‌خواه و رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در خصوص مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و افتضاحات جزیره معروف، افزود: مسائل مربوط به نبود توجیه حمله به ایران و ناکامی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده یکی پس از دیگری بیان می‌شود. آمریکایی‌ها آمده بودند نظام را براندازی کنند، اما دیدند که ما پابرجا هستیم؛ آمده بودند ایران را تجزیه کنند که نشد؛ آمده بودند مدیریت خلیج فارس و کنترل نفت را به دست بگیرند که در هیچکدام موفق نشدند.

وی با اشاره به هزینه‌های گزاف و پیامد‌های بحران انرژی برای کشور‌های کانون شرارت، گفت: به دنبال این ناکامی‌ها، قیمت نفت در بازار‌های جهانی به بالای ۱۱۲ دلار در هر بشکه رسید. ما باید با هوشمندی و مدیریت واحد تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که آمریکا به اشتباه خود پی ببرد و اگر بخواهد این مسیر را ادامه دهد، با شکست قطعی روبه‌رو خواهد شد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای مهار قیمت نفت تأکید کرد: بی‌تردید آمریکا دست به اقداماتی می‌زند تا قیمت نفت افزایش نیابد؛ از جمله اینکه مدعی شوند تنگه هرمز باز است، رفت‌وآمد کشتی‌ها مشکلی ندارد و با ایران در حال گفت‌و‌گو هستند تا مشکلات حل شود. مسئولان ما باید هوشیار باشند.

وی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید به نمایندگان و فرستادگان سیاسی آمریکا در سفر‌های خارجی یا داخلی ملاقات داده شود، افزود: در عرصه رسانه باید شفاف بیان شود که تنگه هرمز بسته است؛ چرا که افزایش قیمت نفت عامل فشار و عذاب بر آمریکا است. هر اقدامی که موجب کاهش قیمت نفت شود، از جمله باز بودن تنگه هرمز، مطلوب آنها است.

آیت‌الله صفایی بوشهری اعلام کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما تا پیروزی نهایی تنگه هرمز را بسته نگه خواهیم داشت و با هر کس که بخواهد در این رابطه سازش‌کاری کند، همراهی نخواهیم کرد. صمیمانه از نیرو‌های مسلح قهرمان، ارتش، سپاه، بسیج و تمامی اقشار مردم قدردانی می‌کنیم که مایه امید ملی و اقتدار بین‌المللی هستند و بی‌تردید در همین میادین جشن پیروزی را برپا خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در خطبه نخست نماز جمعه این هفته با اشاره به یکی از آموزه‌های راهبردی اسلام در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: در ضرورت وحدت، اتحاد و همدلی حول محور ولایت هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد؛ چرا که از منظر معارف اسلامی و عقلانیت، وحدت مایه قدرت و تفرقه و تشتت موجب تضعیف، شکست و ناکامی اهداف جامعه است و هیچیک از عقلا در این موضوع اختلاف‌نظر ندارند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه وحدت یک مفهوم راهبردی است که باید دارای یک محور مشخص باشد، تصریح کرد: گاهی انسجام در رابطه با منافع ملی است که همه مردم و احزاب حول محور حفظ منافع کشور وحدت می‌کنند؛ گاهی نیز بر یک آموزه اساسی فرهنگی همچون اسلامیت جامعه بدون تفرقه مذهبی تأکید می‌شود، اما وحدتی که اسلام بر آن تأکید دارد، دارای محوریت خاص و در رأس آن امامت و ولایت است.

خطیب نماز جمعه بوشهر ادامه داد: وحدت حول محور دیانت و امامت در عصر غیبت، در ولایت فقیه تجلی می‌یابد که اساس نظام دینی، سیاسی و مدیریتی اسلام است. بنابر این، هرگونه فاصله گرفتن از منظومه وحدت حول محور ولایت، در واقع فاصله گرفتن از دین و نظام اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه احکام حکومتی در نظام اسلامی، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند اختلاف به هر شکل ممکن، چه موجه و چه غیرموجه، ممنوع است. این یک حکم حکومتی است و شمول آن از تمامی اقسام احکام شرعی بالاتر است. ممکن است در مسائل فقهی فردی به تقلید از مرجع خود عمل کند که اختلاف فتوا اشکالی ندارد، اما حکم حکومتی برای همگان و حتی مراجع تقلید لازم‌الاجراست.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: اختلاف موجب تقابل مردم در برابر یکدیگر و از بین رفتن روحیه رویارویی با دشمن می‌شود و دشمن از این فرصت برای ضربه زدن استفاده می‌کند. به همین جهت، مسئولان، سران قوا، شخصیت‌ها، احزاب و عموم مردم باید خود را در این مدار و منظومه تعریف کرده و حرکت کنند.