رئیس کل دادگستری مازندران، کارشناسان رسمی را همیار دستگاه قضایی در کشف حقیقت دانست و بر ضرورت دقت، استقلال و رعایت حدود تخصصی در اظهارنظرهای کارشناسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباس پوریانی در همایش کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران که در شهرستان آمل برگزار شد، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در مسیر کشف حقیقت و رسیدن به عدالت نقش بی‌بدیلی دارند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف کارشناسان رسمی پیش از آغاز فعالیت حرفه‌ای آنان، افزود: اهمیت این جایگاه از آن جهت است که کارشناسان با حقوق، آبرو و اموال مردم سر و کار دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق اسناد و مدارک گفت: کارشناس تا زمانی که حقیقت موضوع برایش روشن نشود، نباید اظهارنظر کند و لازم است مستندات طرفین دعوا را بررسی کند، به اظهارات آنان گوش دهد و در صورت نیاز، شخصاً در محل حاضر شود.

پوریانی، ارجاع موضوع به کارشناس را یکی از راه‌های اثبات دعاوی و کمک به قاضی برای رسیدن به عدالت دانست و بر استقلال کارشناسان در اظهارنظر تأکید کرد.

وی افزود: کارشناسان باید در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنند و اگر در موضوع ارجاع‌شده تخصص لازم را ندارند، این مسئله را اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین سعه صدر در برخورد با طرفین دعوا و حفظ شأن حرفه‌ای را ضروری دانست و گفت: اعتماد عمومی مردم به کارشناسان سرمایه‌ای ارزشمند است که باید از آن صیانت شود.

پوریانی با پیشنهاد برگزاری جلسات تخصصی مستمر میان کانون کارشناسان رسمی و دستگاه قضایی استان، افزود: نباید به برگزاری جلسات سالانه بسنده کرد. آمادگی داریم دیدگاه‌های همکاران قضایی در سطح استان را جمع‌بندی کنیم و در نشست‌های مشترک، مسائل و اشکالات موجود را بررسی و برطرف کنیم.

وی در پایان با تأکید بر حفظ احترام و کرامت کارشناسان گفت: کارشناس، وکیل و قاضی اعضای یک خانواده هستند و باید شأن و منزلت همه آنان حفظ شود.