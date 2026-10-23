فرمانده انتظامی شهرستان قرچک: در پی وقوع سرقت‌های مختلف تلفن همراه مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی سارق شده و در عملیاتی هدفمند، متهم را دستگیر کردند.

خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ قاسم‌ پور با اشاره به ادامه تحقیقات توسط ماموران پلیس آگاهی قرچک در این پرونده تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۵ فقره سرقت تلفن همراه به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال کشف شده است و اقدامات قانونی در خصوص متهم در حال پیگیری است. به گزارشسرهنگ قاسم‌ پور با اشاره به ادامه تحقیقات توسط ماموران پلیس آگاهی قرچک در این پرونده تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۵ فقره سرقت تلفن همراه به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال کشف شده است و اقدامات قانونی در خصوص متهم در حال پیگیری است.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، از قرار دادن تلفن همراه در معرض دید سارقان خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.