به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضلیان در خطبه‌های نماز جمعه همدان افزود: دشمنی که روزگاری هزاران نیرو و مستشار در داخل ایران داشت و قانون کاپیتولاسیون را به تصویب رسانده بود، هم اکنون نیرو‌های خود را ۷۰۰ کیلومتر دورتر از مرز‌های ایران برده است و هنگام سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، نمایندگان ۷۸ کشور سالن را ترک می‌کنند.

او همچنین با اشاره به اینکه، نفتکش‌های متخلف اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند، افزود: روزگاری فقط دشمنان ما را تحریم می‌کردند، اما امروزه ایران با مدیریت تنگه هرمز، موفق به تحریم ابرقدرت‌های پوشالی شده است.

خطیب موقت نماز جمعه همدان، قیام انقلابی اهالی و دانش آموزان دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان در ۳۰ مهر ۵۷ با تقدیم ۲ شهید را پایه گذار حرکت مردم انقلابی کبودراهنگ در پنجم آبان و ۱۳ آبان در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: در آن زمان امام راحل از فرانسه پیامی در قدردانی از حرکت انقلابی مردم همدان منتشر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضلیان با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، رعایت حجاب و عفاف را از توصیه‌های موکد ایشان برشمرد و گفت: ابعاد وجودی ایشان، در خطبه شگفت انگیز فدکیه مشخص می‌شود و بخشی از این خطبه مربوط به فتنه هاست، و امروزه باید با توسل، استغاثه، اتحاد و حضور در میدان در مقابل این فتنه‌ها بایستیم.

امام جمعه موقت همدان با گرامیداشت نوزدهمین سالروز درگذشت آیت‌ا... موسوی همدانی، امام جمعه فقید همدان، افزود: به همین مناسبت از ساعت ۹ تا ۱۰ شنبه دوم آبان مراسمی در باغ بهشت همدان برگزار می‌شود.