امام جمعه خوی گفت: توطئه‌های دشمن در حوزه‌های روانی، شناختی و اقتصادی به مدد بصیرت مملت و هدایت‌های رهبرمعظم انقلاب محکوم به شکست است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه خوی با اشاره به توطئه‌های دشمن در حوزه‌های روانی، شناختی و اقتصادی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر بصیرت و هدایت‌های رهبری از گردنه‌های سخت عبور می‌کند و هرگونه وادادگی یا دنباله‌روی علمی از غرب مردود است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خوی با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، مرز میان عصر تنزیل و تأویل را برشمرد و با اشاره به سیره علوی تصریح کرد: ولایت‌مداری حقیقی به معنای پیوند قلب‌ها و مسئولیت‌پذیری اخلاقی است و نمی‌توان به نام ارزش‌ها، اخلاق سیاسی و اجتماعی را زیر پا گذاشت و با بددهانی و هتک حرمت به مقاصد رسید.

خطیب جمعه خوی با تشریح ابعاد جنگ روانی و شناختی دشمنان افزود: استکبار جهانی با بزرگ‌نمایی قدرت نظامی و تهدید‌های پوشالی به دنبال شکستن اراده ملت بزرگ ایران است، غافل از اینکه رهنمود‌های قرآن کریم درباره توکل بر خدا و ایستادگی در برابر ائتلاف احزاب، چراغ راه امت اسلامی است.

وی با اشاره به موانع چهارگانه پیش روی دشمن در تحمیل جنگ درازمدت و تنگنا‌های اقتصادی و نظامی تصریح کرد: بسته هفت‌شرطی جمهوری اسلامی ایران همچنان روی میز است و ملت تا اخراج کامل متجاوزان از منطقه ایستاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز قیام تاریخی امام خمینی (ره) علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون در چهارم آبان ۱۳۴۳، سه درس بزرگ این رویداد را شامل شناخت ارزش استقلال ملی، جهاد تبیین و شفافیت، و پیوند استقلال سیاسی با پیشرفت علمی دانست و خاطرنشان کرد: نباید واگن پیشرفت علمی کشور را به لوکوموتیو غرب بست؛ چرا که تعامل عزتمندانه با جهان به معنای از دست دادن استقلال و وابستگی نیست.

امام جمعه خوی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، وی را عالمی مجاهد و نخبگی کم‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی خواند که شهادتش موتور محرک نهضت اسلامی شد.

خطبه‌های این هفته با دعا برای نصرت نیرو‌های مسلح، رزمندگان جبهه مقاومت، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا از جمله شهید آرمان علی‌وردی پایان یافت.