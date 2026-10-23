امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه پیامد‌های تنگه هرمز فراتر از افزایش قیمت سوخت در آمریکاست گفت: مشکلات اقتصادی آمریکا در بخش‌های مختلف آشکار شده و ایران همچنان توانمندی‌هایی دارد که از آنها رونمایی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با بیان اینکه تاثیر تنگه هرمز بر آمریکا فراتر از افزایش قیمت سوخت است اظهار کرد:تحولات این تنگه ضعف اقتصادی آمریکا و قدرت‌های استکباری را آشکار کرده و بخش‌های مختلف اقتصادی از بانک‌ها و بورس‌ها گرفته تا کشاورزی و کشتیرانی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی افزود: تاثیر تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های گسترده‌تری برای اقتصاد آمریکا و قدرت‌های استکباری به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ذخایر نفتی که پیش‌تر انباشته شده بود، اکنون در حال مصرف شدن است و این کشور‌ها هر روز با کمبود‌های بیشتری مواجه می‌شوند؛ به‌ طوری که مشکلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، بورس‌ها، کشاورزی و کشتیرانی نیز گسترش یافته است.

امام‌جمعه تبریز خطاب به سران کاخ سفید و نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی گفت: ایران هنوز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد که از آنها رونمایی نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تشریح کرد: پیشتر نیز گفته شده بود که موضوع تنها به بستن تنگه هرمز محدود نیست و تنگه‌ها و راهکار‌های دیگری نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد:آمریکا باید بداند که نمی‌تواند از یک سو ملت قهرمان ایران را به نابودی تهدید کند و از سوی دیگر مدعی آمادگی برای مذاکره باشد چنین رویکردی چیزی جز تمسخر خود نیست.

وی با انتقاد از تهدید‌های مقامات آمریکایی علیه ایران گفت: آمریکا تصور نکند که با دادوفریاد، تهدید و توهین به ملت و تمدن ایران می‌تواند مردم را بترساند. برخی از این اظهارات با اهداف انتخاباتی مطرح می‌شود، اما ملت ایران این تهدید‌ها را جدی نمی‌گیرد.

امام جمعه تبریز گفت: دشمنان امیدوارند با دامن‌زدن به اختلافات داخلی و افزایش فشار‌های اقتصادی، مردم را از صحنه خارج کرده و اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما ایمان عمیق و استقامت مردم مانع از تحقق اهداف آنان خواهد شد.

وی با اشاره به بازتاب تهدید‌ها و عقب‌نشینی‌های مکرر رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی گفت: ضعف دشمن برای افکار عمومی جهان آشکار شده است و رسانه‌های بزرگ دنیا نیز در روز‌های اخیر این تحولات را مورد توجه قرار داده‌اند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: همبستگی داخلی و ایستادگی مردم در برابر فشار‌های دشمن از عوامل مهم ناکامی توطئه‌هایی است که با هدف تضعیف کشور و ناامید کردن ملت ایران دنبال می‌شود.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی مردم گفت: مسئولان باید بیش از گذشته برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند و با اتخاذ تدابیر موثر و انجام اقدامات عملی، کنترل تورم و مهار گرانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت:آنچه اهمیت دارد این است که با همکاری دولت و مردم مصرف انرژی مدیریت شود تا در فصل زمستان برای مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق دوردست مشکلی ایجاد نشود.