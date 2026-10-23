همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «صبح و نشاط» به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، در روستای مغانجوق شهرستان سلماس، نگین شطرنجی ایران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «صبح و نشاط» به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، صبح امروز جمعه اول آبان‌ماه، با حضور مسئولان کشوری و استانی و استقبال خانواده‌ها در روستای مغانجوق شهرستان سلماس، نگین شطرنجی ایران، برگزار شد.

در این همایش، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، محمودرضا امیاری مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان، سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، علی‌اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، امین کرباسی سلماسی رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان، حبیب مظاهر اسماعیل‌پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس و جمعی از کارکنان ورزش و جوانان استان و شهرستان حضور داشتند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه نشاط اجتماعی و تشویق خانواده‌ها به تحرک و فعالیت بدنی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی پرنشاط، مسیر تعیین‌شده پیاده‌روی را طی کردند.

اجرای ورزش صبحگاهی توسط گروه‌های تخصصی، برگزاری برنامه‌های متنوع ورزشی و اجرای حرکات آیینی و سنتی از بخش‌های مختلف این همایش بود که جلوه‌ای از نشاط، همدلی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه را به نمایش گذاشت.

در پایان این مراسم، با حضور مسئولان کشوری و استانی، قرعه‌کشی میان شرکت‌کنندگان انجام شد و جوایز نفیسی از جمله ۴۲ دستگاه دوچرخه به حاضران اهدا شد.

برگزاری این همایش در روستای مغانجوق شهرستان سلماس در راستای گسترش ورزش همگانی در مناطق روستایی و عشایری، افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی و نهادینه‌سازی سبک زندگی سالم صورت گرفت.