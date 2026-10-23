دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در بازدید از روستاهای سنگ‌بُن و سلیم‌شیخ، بر پیگیری مطالبات مردم و تسریع در رفع مشکلات آب شرب، اجرای طرح هادی و تداخلات اراضی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران به همراه معاونان دادستانی و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و محلی، در پی درخواست شورای اسلامی، دهیاری و اهالی، از روستا‌های سنگ‌بُن و سلیم‌شیخ بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مسئولان دستگاه‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مخابرات و توزیع برق انجام شد، مطالبات روستاییان به‌صورت مستقیم بررسی و توضیحات مسئولان مربوط درباره راهکار‌های رفع مشکلات دریافت شد.

تأمین آب شرب، اجرای طرح هادی، رفع تداخلات اراضی، مسائل مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی و مشکلات پوشش مخابراتی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم باید اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد، گفت: مسئولان باید دشواری‌های زندگی مردم را درک کنند، مسائل را از نزدیک بشناسند و برای رفع آنها راهکار‌های عملی و مؤثر ارائه دهند.

وی افزود: قوانین و مقررات ظرفیت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی و رفع بسیاری از مشکلات فراهم کرده‌اند و مدیران باید با هماهنگی بین‌بخشی و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، مطالبات مردم را پیگیری کنند.

دادستان مرکز استان همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف تداخلات اراضی و مسائل مربوط به اجرای طرح هادی تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

وی درباره مشکل آب شرب نیز با توجه به توضیحات مسئولان آب و فاضلاب استان درباره مطالعات انجام‌شده، خواستار تسریع در اجرای راهکار‌های پیش‌بینی‌شده شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نشست، مقرر شد تأمین آب شرب از طریق ظرفیت منابع آبی روستا‌های همجوار و تأمین مخازن مورد نیاز پیگیری شود تا زمینه رفع مشکل کم‌آبی و تأمین پایدار آب شرب اهالی فراهم شود.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه عملی گفت: حضور مسئولان در میان مردم زمانی اثربخش است که به تصمیم‌گیری، اقدام و رفع مشکلات منجر شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان، وحدت و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را در تسریع روند حل مشکلات مؤثر دانست و بر پیگیری مستمر مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.