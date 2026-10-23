واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور سبزوار به نیشابور به جان باختن ۲ تن و مصدوم شدن ۳ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: ساعاتی پیش وقوع حادثه واژگونی خودروی تیبا در کیلومتر ۴۵ محور سبزوار–نیشابور به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

مسلم فائق‌ نیا افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌ های عملیاتی و آمبولانس‌ های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

فائق نیا گفت: در این سانحه، ۲ نفر بر اثر شدت جراحات در دم جان باختند و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی و اقدامات پیش‌ بیمارستانی، تحت مراقبت عوامل اورژانس به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.