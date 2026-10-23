به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با حضور محمد محمدنژاد، ملی‌پوش قمی، در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال نقره دست یافت و عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.

تیم ملی کشورمان در دیدار فینال این رقابت‌ها به مصاف ژاپن، میزبان بازی‌ها رفت و با نتیجه ۵۵ بر ۴۷ مغلوب حریف خود شد تا با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را از آن خود کند.

ملی‌پوشان ایران پیش از رسیدن به فینال، در مرحله گروهی برابر تیم‌های عراق، کره جنوبی و ژاپن به پیروزی رسیدند و با غلبه بر تایلند در مرحله بعد، جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کردند.

محمد محمدنژاد، نماینده استان قم، نیز در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت و در کسب عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌های آسیایی سهیم بود.