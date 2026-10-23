به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از نمایشگاه «قرار هشتم» با اشاره به ظرفیت‌های این رویداد در حوزه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی، بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌ها و نهاد‌هایی که در مسیر رشد و تحقق ایده‌ها و اندیشه‌های شهیدان شکل گرفته‌اند، تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فناوری در حوزه‌هایی مانند پزشکی و کشاورزی توانسته است زمینه تبدیل ایده‌ها به محصولات و حل مسائل را فراهم کند، اظهار کرد: حدود دو دهه است که این جریان فناورانه شکل گرفته و اکنون بیش از ۱۶۰ هزار فناور فعال در این عرصه حضور دارند که بخش قابل توجهی از محصولات آنها از دانشگاه‌ها سرچشمه گرفته است.

سیمایی با اشاره به ضرورت تقویت حضور علوم انسانی در این عرصه افزود: حوزه علوم انسانی نیز می‌تواند از پیشگامان اتصال ایده‌ها و اندیشه‌های علمی به محصول و راهکار‌های عملی برای حل مسائل باشد، اما این مسیر همچنان به توسعه و تعالی بیشتری نیاز دارد.

وزیر علوم با اشاره به آغاز فعالیت دانشگاه علامه طباطبایی در این مسیر، بر ضرورت گسترش ارتباط و همکاری میان مجموعه‌های فعال در این حوزه تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم زمینه توسعه این رویکرد فراهم شود و همکاری میان نهاد‌های مرتبط افزایش یابد...

رصدخانه عدالت اجتماعی؛ ظرفیتی برای ارزیابی سیاست‌های دولت

سیمایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های رصدخانه عدالت اجتماعی، به تجربه شکل‌گیری این مجموعه در ارتباط با موضوع پیوست عدالت اجتماعی پرداخت و گفت: زمانی که رهبر شهید بر ضرورت توجه به پیوست عدالت اجتماعی تأکید کردند، در اوایل فعالیت دولت شهید رئیسی و در دوره‌ای که دبیر دولت بودم، این موضوع در ذهنم شکل گرفت که پیشنهاد‌های دولت از منظر عدالت اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی برگزار و شاخص‌هایی برای بررسی پیشنهاد‌ها از منظر عدالت اجتماعی طراحی شد تا نسبت تصمیم‌ها و پیشنهاد‌های دولت با این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.

وزیر علوم با اشاره به اینکه این اقدامات با وجود قرار نداشتن در چارچوب وظایف رسمی آن مجموعه دنبال شده بود، تصریح کرد: از منظر فنی و کارشناسی، پیشنهاد‌های مطرح‌شده را بررسی می‌کردیم و در مواردی تذکر می‌دادیم که یک پیشنهاد ممکن است به تبعیض، ایجاد رانت یا پیامد‌های مشابه منجر شود.

وی رصدخانه عدالت اجتماعی را ظرفیتی برای کمک به دولت در شناخت بهتر مسائل و ارائه ایده‌های کارشناسی دانست و ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند با فراهم کردن دیدگاه‌ها و داده‌های دقیق‌تر، به بهبود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کمک کند..

ضرورت روشن شدن تأثیر پژوهش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری علم و فناوری

سیمایی همچنین با اشاره به اهمیت پژوهش در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری علم و فناوری، اظهار کرد: این موضوع اهمیت زیادی دارد، اما هنوز باید درک روشن‌تری از چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه و استفاده عملی از نتایج پژوهش‌های آن به دست آید.

وی در همین زمینه به پژوهشی با عنوان «آزمایشگاه تأثیر» اشاره کرد و گفت: مجموعه‌هایی با این رویکرد می‌توانند در بررسی تأثیر پژوهش‌ها و ایده‌ها نقش‌آفرین باشند و به روشن شدن میزان اثرگذاری آنها کمک کنند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت همکاری میان مجموعه‌های فعال در حوزه علوم انسانی، حکمرانی و سیاست‌گذاری، بر لزوم هم‌افزایی برای تقویت این مسیر تأکید کرد.

وی در پایان با بیان اینکه علوم انسانی زیربنای بخش‌های علمی و سیاستی کشور است، خاطرنشان کرد: برای آنکه این حوزه بیشتر دیده شود، باید تأثیرگذاری آن مشخص باشد و داده‌های حاصل از فعالیت‌ها و پژوهش‌های آن نیز مورد اعتماد قرار گیرد.



دکتر مهدی قاسمی علی‌آبادی: دستاورد‌های مرکز رشد قرار هشتم باید به الگو‌های عملیاتی و بومی تبدیل شود

دستیار وزیر و مسئول هماهنگی و پیگیری‌های ویژه وزارت علوم با تأکید بر ضرورت عبور مرکز رشد «قرار هشتم» از مرحله پرورش ایده به مرحله اجرای عملیاتی، گفت: برای بهره‌گیری از دستاورد‌های این مجموعه، باید زمینه پذیرش و به‌کارگیری ایده‌های آن در ساختار حکمرانی فراهم شود تا این دستاورد‌ها به الگو‌های بومی و قابل اجرا برای حل مسائل کشور تبدیل شوند.

قاسمی، در بازدید از نمایشگاه «قرار هشتم»، با اشاره به آشنایی خود با شخصیت و اندیشه‌های شهید مصباح‌الهدی باقری، اظهار کرد: پیش از این نیز درباره شخصیت ایشان مطالب زیادی شنیده بودم، اما مطالعه دیوارنگاره، شنیدن توضیحات ارائه‌شده و آشنایی بیشتر با نگاه عمیق ایشان به مسائل کشور، درک روشن‌تری از این شخصیت و اندیشه‌هایش برای من ایجاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فکری و علمی مرکز رشد قرار هشتم افزود: به نظر می‌رسد این مجموعه توانسته است به بسیاری از مسائل کشور بپردازد و امیدوارم خروجی‌های آن در عمل مورد استفاده قرار گیرد. وزارت علوم نیز برای کمک به این مسیر آمادگی دارد.

دستیار وزیر و مسئول هماهنگی و پیگیری‌های ویژه وزارت علوم، با اشاره به فعالیت غرفه‌های مختلف نمایشگاه، ارزیابی خود را از عملکرد این مجموعه در حوزه‌های مختلف تشریح کرد و گفت: در بررسی فعالیت‌های این مرکز باید موضوعات و مأموریت‌های آن، اقدامات انجام‌شده در هر حوزه و نحوه طراحی و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه اینکه چگونه می‌توان یک ایده را از نهاد علم به نهاد سیاست منتقل کرد و زمینه استفاده عملی از آن را فراهم آورد.

قاسمی با اشاره به روند فعالیت مرکز رشد قرار هشتم، رویکرد تدریجی، کم‌حاشیه و متواضعانه این مجموعه را از ویژگی‌های قابل توجه آن دانست و اظهار کرد: این مجموعه طی سال‌های گذشته تلاش کرده است مسیر رشد و توسعه موضوعات مورد نظر خود را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و بدون هیاهو پیش ببرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه اقتصادی، به‌ویژه موضوعات مرتبط با بخش بانکی، افزود: به نظر من، این بخش با نگاهی گسترده و در عین حال محتاطانه و علمی به موضوعات پرداخته است و اکنون ظرفیت مناسبی برای ورود به مرحله بعدی رشد و توسعه دارد..

ضرورت عبور از پرورش ایده به اجرای عملیاتی

قاسمی علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت ورود مرکز رشد به مرحله عملیاتی‌تر تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که مجموعه فعالان، دانشجویان و استادان این مرکز، دستاورد‌های خود را به مرحله اجرا نزدیک‌تر کنند. در این مسیر، لازم است حاکمیت نیز این دستاورد‌ها را بپذیرد، به آنها توجه کند و زمینه عملیاتی شدن آنها را فراهم آورد.

وی ادامه داد: باید بتوانیم ایده‌هایی را که در این مجموعه پرورش یافته‌اند، از مرحله رشد عبور دهیم و آنها را به الگو‌های عملیاتی، بومی و قابل اجرا تبدیل کنیم؛ الگو‌هایی که امکان پیاده‌سازی در ساختار‌های کشور را داشته باشند و به حل مسائل واقعی کمک کنند.

قاسمی با اشاره به نقش وزارت علوم در تقویت این روند، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان این وزارتخانه و مجموعه قرار هشتم تأکید کرد و گفت: با توجه به ساختار‌ها و ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه پرداختن جدی‌تر به این موضوعات و حمایت از مسیر تبدیل ایده‌ها به راهکار‌های اجرایی را فراهم کرد.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه و فعالان مرکز رشد قرار هشتم، بر اهمیت تداوم این مسیر و تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی، ایده‌های پرورش‌یافته در مراکز رشد و نهاد‌های تصمیم‌گیر تأکید کرد...





قرار هشتم مرکز رشد می‌تواند الگویی برای پیوند علوم انسانی با مسائل اجتماعی باشد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «قرار هشتم» را تجربه‌ای ارزشمند در زمینه به‌کارگیری دانش برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی دانست و بر ضرورت معرفی این تجربه به دانشگاه‌های کشور، به‌ویژه دانشگاه‌های فعال در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، تأکید کرد.

دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از نمایشگاه «قرار هشتم»، با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد بدون حضور شهید مصباح‌الهدی باقری، اظهار کرد: از همان ابتدای ورود، فضای نمایشگاه و مدخل مناسبی که برای معرفی این شهید بزرگ طراحی شده است، توجه مرا جلب کرد.

وی با اشاره به فقدان شهید باقری و تأثیر آن بر مجموعه افزود: این فقدان، به‌طور طبیعی با احساس غریبی همراه است، اما به نظر می‌رسد شهادت در فرهنگ اسلامی می‌تواند منشأ برکت شود و انرژی، انگیزه و نیروی بیشتری برای ادامه مسیر ایجاد کند.

شالچی با تأکید بر اهمیت ابتکارات شکل‌گرفته در مرکز رشد قرار هشتم، فعالیت این مجموعه را تجربه‌ای ممتاز در زمینه پیوند دادن دانش با مسائل اجتماعی و فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: اینکه چگونه می‌توان دانش را درگیر مسائل واقعی جامعه کرد، از ویژگی‌های مهم این تجربه است..

عدالت اجتماعی و تحولات فرهنگی؛ محور‌های راهبردی فعالیت مرکز رشد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به برخی از حوزه‌های فعالیت این مرکز اظهار کرد: پژوهش درباره افکار عمومی و تحولات فرهنگی، موضوع عدالت اجتماعی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی، از جمله زمینه‌های مهمی هستند که این مرکز رشد به آنها می‌پردازد.

وی با تأکید بر جایگاه عدالت اجتماعی در منظومه ارزش‌های اسلامی افزود: عدالت اجتماعی از ارزش‌های بنیادین اسلامی است و از جمله حوزه‌هایی به شمار می‌رود که باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.

شالچی ادامه داد: پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی نیز اهمیت راهبردی دارد و فعالیت در این زمینه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اثرگذاری بیشتر پژوهش‌های دانشگاهی در جامعه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت مرکز رشد قرار هشتم برای توسعه فعالیت‌های مسئله‌محور، بر ضرورت تداوم مسیر علمی و اجتماعی شکل‌گرفته در این مجموعه تأکید کرد..

ضرورت معرفی تجربه قرار هشتم به دانشگاه‌های کشور

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه، درباره راهکار‌های تقویت فعالیت‌های این مرکز و تداوم مسیر شهید باقری گفت: یکی از پیشنهاد‌های مهم این است که تجربه قرار هشتم به دانشگاه‌های کشور، به‌ویژه دانشگاه‌هایی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی فعالیت می‌کنند، معرفی شود؛ چراکه این تجربه می‌تواند برای آنها سازنده و الهام‌بخش باشد.

وی همچنین بر ضرورت گسترش مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا بخش‌های دیگر جامعه دانشگاهی نیز بتوانند با حضور در این مرکز رشد، در فعالیت‌های آن مشارکت کنند و برای حل مسائل کشور به میدان بیایند.

شالچی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در جریان بازدید وزیر علوم از نمایشگاه، اظهار کرد: در این بازدید درباره چندین حوزه که وزارت علوم می‌تواند در آنها نقش حمایتی داشته باشد، گفت‌و‌گو شد و بخش‌های مختلف نیز پیشنهاد‌هایی را مطرح کردند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش ارتباطات دانشگاهی و حمایت از فعالیت‌های مسئله‌محور، زمینه بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مرکز رشد قرار هشتم فراهم شود و این مجموعه بتواند مسیر شکل‌گرفته به ابتکار شهید باقری را با مشارکت گسترده‌تر جامعه دانشگاهی ادامه دهد.