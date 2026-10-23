به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در بازدید سرزده از تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی شهید پژوهنده نزاجا، با حضور در جمع فرماندهان، افسران و سربازان وظیفه، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، روند آموزش‌ها، تجهیزات، امکانات پشتیبانی و توان رزمی کارکنان قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی ظرفیت‌های عملیاتی یگان، بررسی وضعیت آمادگی رزمی و دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان انجام شد، با تأکید بر ضرورت هوشیاری مستمر و آمادگی کامل در شرایط حساس منطقه‌ای گفت: در وضعیت جنگی، هرگونه غفلت و سهل‌انگاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، حفظ آمادگی واقعی و مؤثر مستلزم تمرین مستمر، ارزیابی دقیق توان عملیاتی، هماهنگی میان یگان‌ها و شناسایی و رفع سریع کاستی‌هاست.

وی با اشاره به ماهیت تهدیدات ترکیبی و ناهمگون دشمن افزود: دشمن در کنار تهدیدات نظامی، به دنبال ایجاد تردید، تضعیف روحیه و برهم زدن انسجام نیروهای مسلح است. مقابله مؤثر با این تهدیدات، هوشیاری همه‌جانبه، آمادگی عملیاتی مستمر و برخورداری از توان پاسخ‌گویی سریع و مؤثر را می‌طلبد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر ضرورت تقویت پشتیبانی لجستیکی، ارتقای کیفیت تجهیزات و شناسایی نقاط ضعف یگان‌ها تصریح کرد: فرماندهان در تمامی سطوح باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری مؤثر، زمینه ارتقای توان رزمی و حفظ آمادگی یگان‌های تحت امر خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، توجه به باورهای دینی، ارتقای بصیرت و افزایش آگاهی کارکنان را در کنار آموزش‌های تخصصی و رزمی ضروری دانست و افزود: برخورداری از نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از آمادگی معنوی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت‌ها دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان تیپ ۲۵۸، روحیه، انضباط و تلاش مستمر نیروها را از مؤلفه‌های مهم حفظ آمادگی عملیاتی دانست.