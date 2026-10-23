امام جمعه بخش چندار با هشدار نسبت به پیامدهای جنگ روانی دشمن در پی افزایش تحرکات نظامی و سیاسی، بر ضرورت حفظ آرامش، هوشیاری و تقویت امید در جامعه تأکید کرد و گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان و اراده خود، در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش چندار اظهار داشت: بخشی از تحرکات و فضاسازی‌های دشمن با هدف ایجاد نگرانی، ترس و ناامیدی در جامعه انجام می‌شود؛ اما نیروهای مسلح، مسئولان و مردم ایران برای دفاع از کشور آمادگی دارند و در برابر هرگونه تجاوز، پاسخی قاطع خواهند داد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری عمومی افزود: مردم نباید تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار گیرند؛ چراکه قدرت حقیقی از آن خداوند است و ملت ایران با توکل، ایمان و ایستادگی، مسیر خود را ادامه خواهد داد.

امام جمعه بخش چندار در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه معنوی آن حضرت پرداخت و ایشان را الگویی جامع در عرصه‌های خانوادگی، عبادی، اجتماعی و دفاع از ارزش‌های دینی دانست.

افتخاری با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در مقام دختر پیامبر اکرم(ص)، همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)، اظهار داشت: سیره آن حضرت در ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری خانوادگی، عبادت و آگاهی دینی، الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به خطبه فدکیه، آن را جلوه‌ای از دانش و بینش دینی حضرت زهرا(س) دانست و تأکید کرد: دفاع شجاعانه ایشان از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) در شرایط دشوار جامعه آن روز، آثار ماندگاری در تاریخ تشیع بر جای گذاشته است.

امام جمعه بخش چندار همچنین با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، این موضع‌گیری را نمادی از دفاع از عزت ملی و استقلال ایران برشمرد و گفت: اعتراض امام خمینی(ره) به اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی، به تبعید ایشان انجامید؛ اعتراضی که بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت ایران تأکید داشت.

وی استقلال و عزت ملی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت صیانت از این دستاوردها و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور کشور تأکید کرد.

افتخاری در ادامه، قهرمانی کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال را تبریک گفت و این موفقیت را نشانه توانمندی نسل جوان کشور دانست.

وی با بیان اینکه کشتی نماد جوانمردی، استقامت و تلاش است، اظهار داشت: موفقیت ورزشکاران ایرانی نشان می‌دهد جوانان کشور، با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای مختلف، همچنان با انگیزه و امید در عرصه‌های گوناگون حضور دارند.

امام جمعه بخش چندار افزود: به اهتزاز درآمدن پرچم ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی کشور در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا، افتخاری ارزشمند برای ملت ایران است و می‌تواند به تقویت روحیه امید و خودباوری، به‌ویژه در میان نسل جوان، کمک کند.