در کره شمالی در پی اختلال در دسترسی به ده‌ها وب‌سایت رسمی این کشور در هفته جاری، احتمال وقوع یک حمله سایبری هماهنگ علیه زیرساخت اینترنتی این کشور را مطرح کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، اختلال در دسترسی به ده‌ها وب‌سایت رسمی کره شمالی در هفته جاری، احتمال وقوع یک حمله سایبری هماهنگ علیه زیرساخت اینترنتی این کشور را مطرح کرده است.

به نقل از رسانه‌های محلی، شرکت آمریکایی پایش شبکه «کنتیک» گزارش داده است، اینترنت کره شمالی در چند مرحله با اختلال روبه‌رو شده و بیش از ۴۰ وب‌سایت رسمی با دامنه ملی این کشور از جمله وب‌سایت وزارت امور خارجه و خبرگزاری مرکزی کره، برای مدتی از دسترس خارج شده‌اند یا به صورت ناپایدار فعالیت کرده‌اند، هر چند عاملان و علت قطعی این اختلال هنوز مشخص نشده است.

بر اساس بررسی این شرکت، موج‌های غیرعادی ترافیک اینترنتی از چند موقعیت جغرافیایی خارج از کره شمالی آغاز شده و هم‌زمان با اختلال وب‌سایت‌های دولتی بوده است، کارشناسان کنتیک احتمال داده‌اند که این اتفاق ناشی از حمله موسوم به «منع خدمت توزیع‌شده» یا دی‌داس باشد؛ روشی که در آن حجم زیادی از درخواست‌ها به سمت سامانه‌های هدف ارسال می‌شود تا دسترسی عادی کاربران مختل شود.

با این حال، این شرکت هویت عاملان را مشخص نکرده است، برخی کارشناسان نیز احتمال داده‌اند که ناپایداری زیرساخت برق یا ارتباطات کره شمالی در این اختلال نقش داشته باشد، گزارش‌ها حاکی است دسترسی به بسیاری از وب‌سایت‌های آسیب دیده پس از حدود ۳۲ ساعت به وضعیت با ثبات‌تری بازگشته است.