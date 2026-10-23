

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی تحقق امنیت غذایی را نتیجه فعالیت بخش های مختلف و زنجیره گسترده ای از کشاورزان، دامداران، تشکل ها و مدیران دانست و اظهار داشت: امنیت غذایی به عنوان پایه و اساس امنیت ملی و یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت دفاعی و تاب‌آوری کشور، حاصل فعالیت زنجیره گسترده‌ای از افراد و مجموعه‌هاست که شامل کشاورزان خرد و بهره‌برداران گرفته تا تشکل‌ها، مدیران و عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور می شود.

فتحی با بیان اینکه پایداری تولید در شرایط دشوار، نتیجه همکاری و تلاش مجموعه عوامل مؤثر در زنجیره تأمین غذاست، خاطرنشان کرد: تأمین نهاده‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار و حمایت از تولیدکنندگان، از الزامات استمرار این روند است و در این مسیر باید از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی به‌صورت مستمر استفاده کرد.

راهکار مهم عبور از چالش‌های بخش کشاورزی

او با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار گفت: اگر قرار است مشکلات بخش کشاورزی به‌صورت پایدار حل شود، باید سیاست‌ها متناسب با شرایط واقعی تولید اصلاح شوند. سیاست‌گذاری صرفاً به معنای اعلام تصمیم نیست، بلکه باید در عمل نیز زمینه اجرای سیاست‌های مؤثر و حمایت از تولید فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی دانست و افزود: سرکوب قیمت‌ها با توسعه تولید در تعارض است. برای اینکه تولید بتواند روی پای خود بایستد، باید از سیاست‌هایی که انگیزه تولیدکننده را تضعیف می‌کنند، فاصله گرفت و شرایط اقتصادی فعالیت تولیدی را بهبود بخشید.

فتحی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی، سیاست‌های پولی و دشواری دسترسی به تسهیلات اظهار کرد: در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم، محدودیت‌هایی برای تأمین مالی ایجاد کرده است، اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان اهمیت دوچندان دارد.

او ادامه داد: اصلاحات قیمتی در مقطع اجرا، تصمیمی دشوار بود که به جرئت و شهامت نیاز داشت، اما این اقدام با هدف حمایت از تولید انجام شد و آثار مثبتی برای بخش کشاورزی به همراه داشت. پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات دولت و کارگروه‌های تنظیم بازار نیز در تقویت این رویکرد مؤثر بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش وزیر جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان گفت: وزیر جهاد کشاورزی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، صدای تشکل‌ها و حامی تولید و تولیدکننده است. اهمیت امنیت غذایی امروز بیش از گذشته در سطح تصمیم‌گیری‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و این موضوع به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

او با اشاره به آمار‌های مرکز آمار ایران افزود: با وجود شرایط دشوار و رشد منفی برخی بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی مواجه شد که این عملکرد را می‌توان در کنار سایر عوامل، در چارچوب اصلاح سیاست‌ها و تلاش فعالان این بخش ارزیابی کرد.

رفع چالش ها با اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

فتحی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از چالش‌های بخش کشاورزی با تغییر رویکرد، اصلاح سیاست‌ها و عزم جمعی قابل حل است.

نهادینه‌سازی اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، پرهیز از سرکوب قیمت‌ها و تقویت تعامل میان بخش کشاورزی، صنوف و صنایع، می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و افزایش انگیزه تولید منجر شود.

او افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و آگاهی از مسائل میدانی، از ظرفیت ارزشمندی برای ارائه راهکار‌های اجرایی برخوردارند و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند از این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بیش از گذشته استفاده کند.