به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواسط لغایت اواخر وقت فردا شنبه دوم آبان احتمال وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در اغلب نقاط استان و وقوع گردوخاک محلی و موقتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود، درباره توقف خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و سست، استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر کوچرو توجه شود.