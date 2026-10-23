امام جمعه زیراب با اشاره به اهمیت عفت و حجاب در جامعه اسلامی گفت: باید به این موضوع توجه کرد که چرا دشمنان نیز اهمیت عفت و حجاب را هدف گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام کشمیر امام جمعه زیراب در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهاجم فرهنگی و اهمیت مشارکت مردم در سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت عفت و حجاب در جامعه اسلامی گفت: باید به این موضوع توجه کرد که چرا دشمنان نیز اهمیت عفت و حجاب را هدف گرفته‌اند و برای تأثیرگذاری بر این حوزه تلاش می‌کنند.

امام جمعه زیراب همچنین با اشاره به تحولات جمهوری آذربایجان و رویکرد‌های اتخاذشده در موضوع حجاب، بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و حفظ ارزش‌های جامعه اسلامی تأکید کرد.

کشمیر در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای سرشماری نفوس و مسکن در آبان، آمار دقیق را پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه پایدار دانست و گفت: آمار، مبنای برنامه‌ریزی صحیح و اثربخش است.

وی افزود: هرچه آمار دقیق‌تر باشد، برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی مانند آموزش، رفاه، عمران، آبادانی و اقتصاد نیز درست‌تر و کارآمدتر خواهد بود؛ زیرا اجرای برنامه‌های مختلف در جامعه به اطلاعات دقیق نیاز دارد.

امام جمعه زیراب با اشاره به اجرای سرشماری امسال به شیوه‌ای نوین و با استفاده از روش‌های علمی، از مردم منطقه خواست با صبر، حوصله و همکاری با مأموران سرشماری، در اجرای دقیق این فرایند مشارکت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: نتایج سرشماری دقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و بهبود خدمات شهری و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.