معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از توقف صدور برگه معاینه فنی برای ناوگان اتوبوسی فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) و ناوگان باری مشمول بدون حفاظ ایمنی خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی شهابی گفت: در راستای اجرای الزامات قانونی و فنی و اعمال کنترل‌های سامانه‌ای در فرآیند معاینه فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، شیوه‌نامه پیاده‌سازی الزامات کنترلی در سامانه معاینه فنی ناوگان سنگین ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین باید با هماهنگی سکوی هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به شناسایی ناوگان اتوبوسی برون‌شهری فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) اقدام کنند.

شهابی با اشاره به ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مالکان ناوگان فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، عنوان کرد: مراکز معاینه فنی موظفند از ۱۰ آبان امسال از صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان مشمول فاقد سامانه جلوگیری کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر ادامه داد: همچنین از دوم آبان سال جاری، صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان باری (سال ساخت ۱۳۹۵ و پس از آن) فاقد حفاظ ایمنی جلو و عقب، متوقف می‌شود.

وی همچنین بر اجرای دقیق و یکپارچه الزامات، پیش‌بینی تمهیدات فنی لازم برای جلوگیری از صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان مشمول تأکید و عنوان کرد: این اقدامات با هدف ارتقاء ایمنی سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی (کالا و مسافر)؛ پیمایش واقعی و کاهش سوانح جاده‌ای اجرایی می‌شود.