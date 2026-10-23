امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت بصیرت و اخلاص در مواجهه با دشمن، تهدیدهای آمریکا را تلاشی برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم دانست.

امام جمعه مشهد: قصد آمریکا، وادار کردن ملت ایران به تسلیم است

امام جمعه مشهد: قصد آمریکا، وادار کردن ملت ایران به تسلیم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد در حرم مطهر رضوی افزود: دشمنان درصدد بودند تا قبل از انتخابات آمریکا تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد تا فراوانی نفت باعث کاهش قیمت ها در اروپا و آمریکا شده و فضای مثبت انتخاباتی برای جمهوری خواهان ایجاد شود.

وی اضافه کرد: از طرفی وضعیت اجرایی انتخابات در آمریکا اقتضای ایجاد یک جنگ قوی علیه ایران را نمی کند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: بنابراین دشمنان به این نتیجه رسیدند که انتخابات اسراییل را به هم بزنند پس موضوع هواپیماربایی ساختگی (پرواز فلای دبی از امارات به اسراییل) را ایجاد کردند تا جنگ را اسراییل آغاز کند و آمریکا او را کمک کند و تهدیدهای آمریکا علیه ما عملی شود اما در این اقدام هم موفق نشد.

علم الهدی افزود: دشمن همیشه می خواهد با تهدید و بدون جنگ مسئله خود را تمام کند و می خواهد بدون هزینه بر ما مسلط شود، دشمن حتی از تهدید خود نیز اطمینان ندارد بلکه می خواهد مشکل خود را بدون هزینه حل کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در برابر این تهدیدها ما باید آماده و نیرومند شویم یا اینکه بنا بر عقیده برخی در برابر دشمن تسلیم شویم که باز هم این تسلیم هزینه بیشتری از مقاومت برای ما دارد.

علم الهدی ادامه داد: اما ما به جای این که خود را تسلیم کنیم با تمام قدرت در برابر دشمن می ایستیم و خدا نیز ما را کمک می کند.

وی گفت: بنا بر فرموده فرمانده کل قوا، جبهه های جدید گشوده خواهد شد که دشمن در آن تجربه ناچیز دارد با این بیان رهبری، آیا این درست است که از تسلیم و دادن صنایع هسته ای به دشمن صحبت کنیم؟

امام جمعه مشهد گفت: همان طور که آقای رئیس جمهور گفتند دشمنان می خواهند نفت و دارایی و همه‌چیز ما را بگیرند و من عرض می کنم، بدتر از همه می خواهند دین ما را بگیرند، پس تسلیم عقلایی نیست و باید برنامه‌ ای به کار بگیریم که دشمن در برابر آن تسلیم پذیر است.

علم الهدی افزود: اسراییل به تنهایی در برابر موشک های ایران آسیب پذیر است و اگر آمریکا نیز بخواهد به کمک اسراییل بیاید با توجه به کاهش ذخایر سلاح و موشک های رهگیرش و وضعیت داخلی و نگاه مردم آمریکا به جنگ، دولتمردان آمریکا نمی توانند بیش از این از رژیم صهیونیستی پشتیبانی کنند.

به گفته وی، طبیعی است که جنگ جدید وضعیت انتخابات آمریکایی ها را به هم‌ می ریزد، بنابراین اکنون تهدید ایران نجات بخش دشمنان آمریکایی نیست.

وی با اشاره به وقایع صدراسلام و بی توجهی مردم به اخلاص و بصیرت حضرت زهرا (س) در حراست از مقام ولایت گفت: امروز مردم ما نیز باید در مقابل دشمن، با بصیرت خود، تحلیل واقع گرا داشته باشند، یعنی آیا وضعیت و تهدید دشمن واقعی است یا این تهدیدها توسط دشمن همه بلوف است و این تهدیدها هیچ نتیجه پیروزمندانه ای در مقابل شما و اسلام ندارد.

علم الهدی همچنین گفت: به طور قطع ملت یمن با وجود همه سختی ها پیروز خواهد شد اکنون آمریکا در برابر مقاومت ملت ها گرفتار شده و همان گونه که رهبر شهید فرمودند ایستادگی ملت ها به طور قطع نتیجه خواهد داد.