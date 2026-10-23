عملیات پیشگیری از آب‌گرفتگی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب و بارش‌های شدید احتمالی در محور‌های ساوه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ساوه اعلام کرد: با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب و بارش‌های شدید احتمالی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه در محور‌های این شهرستان اجرا شده است.

این اقدامات شامل احداث ۱۰ دستگاه پل آبروی لوله‌ای، تنقیه و پاکسازی ۳۰ دستگاه دهانه پل، ایجاد ۲ مورد حوضچه و حفر کانال برای هدایت آب‌های سطحی در زیرگذر‌ها و همچنین اجرای دریواسیون و ایجاد هره خاکی به طول ۳۰۰ متر است.

این عملیات با هدف بهبود هدایت روان‌آب‌ها، افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی، از جمله بارش‌های شدید احتمالی مرتبط با پدیده ال‌نینو، و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای انجام شده است.