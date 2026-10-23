آتش‌نشانان سمنانی با حضور به‌موقع در محل حادثه، کودک ۹ ماهه‌ای را که بر اثر قفل شدن درِ خودرو محبوس شده بود، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی، نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

آتشیار دوم مجتبی پهلوان افزود: آتش‌نشانان پس از بررسی شرایط و با استفاده از ابزار مناسب، درِ خودرو را باز کردند و کودک را در سلامت کامل خارج و به والدینش تحویل دادند.

وی از شهروندان خواست هنگام خروج از خودرو، به‌ویژه در صورت حضور کودکان، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند و هرگز کودکان را به‌تنهایی داخل خودرو رها نکنند.