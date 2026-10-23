به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی از کسب رتبه عالی استان در ارزیابی‌های وزارت کشور خبر داد.

رحمانی با اعلام این خبر گفت: مجموعه مدیران آذربایجان‌غربی به‌صورت شبانه‌روزی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: این استان باید برای ایفای نقش موثرتر و دستیابی به جایگاه‌های برتر حرکت کند و در این مسیر از همه ظرفیت‌های موجود بهره بگیرد.

ارزیابی‌های جامع وزارت کشور همه‌ساله با رویکرد تقویت نظام نظارت، بهبود حکمرانی استانی، ارتقای شفافیت، پیگیری مطالبات عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان انجام می‌شود و نتایج آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش کارآمدی ساختار مدیریتی استان‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.

هدف این فرایند، سنجش میزان تحقق مأموریت‌ها، انجام وظایف تخصصی و ارزیابی عملکرد مجموعه مدیریتی و اجرایی استانداری‌هاست.