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استاندار آذربایجانغربی از کسب رتبه عالی استان در ارزیابیهای وزارت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی از کسب رتبه عالی استان در ارزیابیهای وزارت کشور خبر داد.
رحمانی با اعلام این خبر گفت: مجموعه مدیران آذربایجانغربی بهصورت شبانهروزی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم تلاش میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه آذربایجانغربی در بخشهای مختلف خاطرنشان کرد: این استان باید برای ایفای نقش موثرتر و دستیابی به جایگاههای برتر حرکت کند و در این مسیر از همه ظرفیتهای موجود بهره بگیرد.
ارزیابیهای جامع وزارت کشور همهساله با رویکرد تقویت نظام نظارت، بهبود حکمرانی استانی، ارتقای شفافیت، پیگیری مطالبات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام میشود و نتایج آن بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش کارآمدی ساختار مدیریتی استانها مورد استناد قرار میگیرد.
هدف این فرایند، سنجش میزان تحقق مأموریتها، انجام وظایف تخصصی و ارزیابی عملکرد مجموعه مدیریتی و اجرایی استانداریهاست.