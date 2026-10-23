ارتش بعث عراق با حمایت امریکا و حامیانش در سی‌ام مهر ماه سال ۱۳۶۲ با حمله هوایی به شهر مسجدسلیمان مظلومانه جمعی از مردم بی دفاع را به شهادت رساند و این جنایت سندی دیگر از جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران است.

حمله هوایی ارتش بعث عراق به مسجدسلیمان در سی‌ام مهر ۶۲، سندی دیگر از جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران

حمله هوایی ارتش بعث عراق به مسجدسلیمان در سی‌ام مهر ۶۲، سندی دیگر از جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق علیه مردم ایران که با حمایت مستقیم آمریکا و حامیانش انجام شد، وقتی که در برابر اراده پولادین رزمندگان اسلام و مردم شجاع کشورمان مستاصل شده بودند اقدام به حمله هوایی به شهر‌ها و مردم بی دفاع می‌کردند.

در سی‌ام مهر ماه سال ۱۳۶۲ رژیم بعث عراق به شهر مسجدسلیمان حمله هوایی کرد و اقدام به بمباران مناطق مسکونی و اماکن غیر نظامی نمود که در پی آن ۱۲۰ نفر از مردم بی دفاع مظلومانه به شهادت رسیدند و جمعی دیگر مجروح شدند.

جنایت سی‌ام مهر ماه ارتش بعث عراق در مسجدسلیمان هیچ گاه از ذهن مردم این شهرستان و ملت ایران فراموش نمی‌شود. مردم قهرمان مسجدسلیمان امروز نیز با اراده قوی و پولادین با حضور حماسی خود در اجتماعات مردمی در عرصه دفاع از میهن اسلامی حضوری فعال و اثرگذار دارند.