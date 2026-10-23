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ارتش بعث عراق با حمایت امریکا و حامیانش در سیام مهر ماه سال ۱۳۶۲ با حمله هوایی به شهر مسجدسلیمان مظلومانه جمعی از مردم بی دفاع را به شهادت رساند و این جنایت سندی دیگر از جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق علیه مردم ایران که با حمایت مستقیم آمریکا و حامیانش انجام شد، وقتی که در برابر اراده پولادین رزمندگان اسلام و مردم شجاع کشورمان مستاصل شده بودند اقدام به حمله هوایی به شهرها و مردم بی دفاع میکردند.
در سیام مهر ماه سال ۱۳۶۲ رژیم بعث عراق به شهر مسجدسلیمان حمله هوایی کرد و اقدام به بمباران مناطق مسکونی و اماکن غیر نظامی نمود که در پی آن ۱۲۰ نفر از مردم بی دفاع مظلومانه به شهادت رسیدند و جمعی دیگر مجروح شدند.
جنایت سیام مهر ماه ارتش بعث عراق در مسجدسلیمان هیچ گاه از ذهن مردم این شهرستان و ملت ایران فراموش نمیشود. مردم قهرمان مسجدسلیمان امروز نیز با اراده قوی و پولادین با حضور حماسی خود در اجتماعات مردمی در عرصه دفاع از میهن اسلامی حضوری فعال و اثرگذار دارند.