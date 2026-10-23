مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: هدف‌گذاری دولت این است که با تصویب سازوکار مالی شفاف در قانون بودجه، بهای گندم‌های خریداری شده از کشاورزان داخلی نیز در سال آینده در موعد مقرر و بدون وقفه پرداخت شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی از تأمین کامل منابع مالی مطالبات گندم‌کاران توسط سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اعلام کرد؛ مابقی مطالبات کشاورزان ظرف روز‌های جاری تا اواخر هفته آینده به طور کامل تسویه خواهد شد.

وی افزود: بخش عمده مطالبات پیش‌تر پرداخت شده و با بارگذاری ارقام باقی‌مانده در سامانه، ظرف هفته جاری تا نهایتاً هفته آینده، حساب تمامی گندم‌کاران تسویه کامل خواهد شد و مشکلی در تأمین و تخصیص منابع وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به حجم مالی گسترده خرید تضمینی در سال جاری تصریح کرد: رقم پرداختی به کشاورزان در سال جاری در مقایسه با سنوات گذشته جهش چشمگیری داشته و به حدود ۲.۵ تا ۳ برابر سال قبل رسیده است که این امر بیانگر اهتمام ویژه دولت به خودکفایی در تأمین گندم نان کشور و حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی است.

راد درباره راهکار‌های پیشگیری از تأخیر در پرداخت‌ها برای سال زراعی آتی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم در لایحه بودجه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نهاد‌های ذی‌ربط لحاظ خواهد شد. هدف‌گذاری دولت این است که با تصویب سازوکار مالی شفاف در قانون بودجه و پس از نهایی‌شدن نرخ خرید تضمینی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مطالبات سال آینده کشاورزان در موعد مقرر و بدون وقفه پرداخت شود.