به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تهرانی‌ها در مهر ۲۶ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند. آلوده‌ترین هوا طی این ماه در روز ۱۲ مهر تنفس شد به‌گونه‌ای که ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به ۱۱۲ افزایش یافت و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

تهرانی‌ها مهر سال گذشته ۱۰ روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه را تنفس کردند. آلوده‌ترین هوای این ماه، ۱۰ مهر ثبت شد و ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون روی عدد ۱۸۱ قرار گرفت البته آلاینده شاخص این ماه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود که در آلودگی ۲۰ روز از هوای پایتخت نقش داشت. طی این مدت ۲ روز نیز ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون در شرایط نامطلوب قرار گرفت.

مهر سال ۱۴۰۳ تهرانی‌ها ۲۲ روز هوای قابل قبول و هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند. آلوده‌ترین روز ۲۶ مهرماه ثبت شد. در این روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به ۱۱۹ رسید. آلاینده شاخص این ماه نیز هفت روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و یک روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون بود.

در مهرماه سال ۱۴۰۲، دو روز هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و آلوده‌ترین روز ۲۴ مهر بود که ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به ۱۱۷ رسید. آلاینده شاخص نیز ذرات معلق کوچک‌تراز ۲.۵ میکرون بود. سایر روز‌های این ماه تهرانی‌ها هوای قابل قبول تنفس کردند.

وضع هوای تهران در اولین ماه پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تهرانی‌ها در این مدت ۲۵ روز هوای قابل قبول، چهار روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای بسیار ناسالم را تنفس کردند. آلاینده شاخص هوای مهرماه سال ۱۴۰۱ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود و هوای تهران ۲۹ روز با این آلاینده شاخص آلودگی هوا را تجربه کرد. یک روز از مهرماه، آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون بود.

در مهرماه سال ۱۴۰۰، ۲۲ روز هوای قابل قبول و هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. آلاینده شاخص هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود. یک روز از مهرماه نیز آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ثبت شد.

ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون چیست؟

بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشمندان، برای هر آلاینده یک حد مجاز تعریف می‌شود. در مورد ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون این حد برابر ۱۵۴ میکرو گرم بر متر مکعب تعریف شده‌است و حد استاندارد آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون برابر ۳۵ میکروگرم بر متر مکعب است. بدین معنی که اگر متوسط غلظت این آلاینده‌ها در طول شبانه‌روز (۲۴ ساعت) کمتر از این مقدار باشد، به لحاظ الاینده مورد نظر هوا قابل قبول است و اگر بیشتر از آن بود بسته به میزان غلظت، هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و یا خطرناک قرار می‌گیرد.

ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (PM ۲.۵) آلاینده شاخص هوای تهران در روز‌های سرد پایتخت است. این آلاینده دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر هستند که تقریبا یک سی‌ام قطر موی انسان است و به عنوان ذرات ریز (fine) نیز شناخته می‌شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بسته به محل، زمان و آب و هوا متفاوت است و منابع انتشار آن شامل انواع فعالیت‌های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن چوب، و غیره) و فرایند‌های صنعتی خاص می‌شود. این ذرات هم به‌طور مستقیم ساطع می‌شوند و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می‌گیرند.

ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون درشت‌ترند و نسبت به ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون کمتر وارد بخش‌های تحتانی سیستم تنفسی می‌شوند و به‌طور جزئی خطر کمتری دارند ولی در غلظت‌های بالا و در قیاس با حد مجاز می‌توانند مشکلات زیادی به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در پی داشته باشند.

به‌طور کلی عمده‌ترین منابع انتشار ذرات معلق نیز احتراق سوخت (مانند سوزاندن زغال سنگ و چوب)، خودرو‌های دیزلی فاقد فیلتر دوده، فرایند‌های صنعتی و کشاورزی و انتشار از خودرو‌ها است. ذرات معلق عموما در ماه‌های سرد سال کیفیت هوا را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مطالعات علمی متعدد درباره ذرات معلق نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض این آلاینده باعث بروز مشکلات زبادی می‌شود. مرگ زودرس در مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، بروز حملات قلبی غیرکشنده، ضربات قلب نامنظم، ابتلا به سرطان ریه، تشدید آسم، کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم تنفسی مشکلاتی است که آلودگی هوا برای سلامت انسان ایجاد می‌کند.