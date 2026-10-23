

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی کشتی فرنگی قهرمانی جهان برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.



۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم برابر برنده آمریکا و تاجیکستان قرار می گیرد.

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور نخست در دور دوم برابر برنده آلمان و تاجیکستان قرار خواهد گرفت.

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل برنده فنلاند و کوبا دیدار خواهد کرد.

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی در دور نخست برابر لائویینا از هلند قرار خواهد گرفت. حسرت جعفروف نامدار در گروه وی قرار دارد.

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم برابر برنده پرو و سوئد قرار خواهد گرفت.

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو در دور نخست مقابل سپاسکاس از لیتوانی قرار خواهد گرفت.

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم برابر برنده لوای از مجارستان و کیم از کره جنوبی قرار خواهد گرفت.

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی در دور نخست مقابل سوگتباتار از مغولستان قرار خواهد گرفت.

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم برابر برنده ارمنستان و مغرب قرار می گیرد.

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی در دور نخست برابر فردریکاس از لیتوانی و در صورت پیروزی در دور دوم برابر سیرلیبای از قزاقستان قرار خواهد گرفت.