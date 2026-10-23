نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: اقتدار ملی در سایه اقتدار منطقه‌ای شکل می‌گیرد و توسعه تعاملات اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی استان‌های همجوار می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و اقتصادی استان‌های منطقه، بر ضرورت گسترش تعاملات و بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به همجواری استان‌های زنجان و قزوین افزود: این دو استان از نزدیک‌ترین مراکز استانی به یکدیگر هستند و این همجواری، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و شکل‌گیری پیوند‌های عمیق‌تر منطقه‌ای را فراهم کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ادامه داد: استان زنجان در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و اقتصادی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و استان قزوین نیز یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی افزود: قرار گرفتن این دو استان در مسیر ارتباطی پایتخت با شمال غرب کشور، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری، ترانزیت و اجرای طرح‌های مشترک را فراهم کرده است.

خطیب جمعه زنجان بر ضرورت ارتباط مؤثر میان فعالان اقتصادی، هنرمندان و نخبگان برای ایجاد خوشه‌های صنعتی قدرتمند تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به اشتراکات زنجان با استان‌های همدان، گیلان، کردستان،اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و قزوین گفت: همجواری این استان‌ها، علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های گسترده در بازار کار، فرصت مناسبی برای ارتباط نخبگان، تبادل تجربیات و بهره‌گیری متقابل از توانمندی‌هاست.

وی ادامه داد: گاهی محصولاتی در استان زنجان تولید می‌شود که استان‌های همجوار به‌خوبی از ظرفیت آنها بهره‌مند نمی‌شوند؛ در مقابل، برخی استان‌های منطقه نیز محصولاتی تولید می‌کنند که مورد نیاز زنجان است بنابراین، باید زمینه معرفی ظرفیت‌ها، توسعه مبادلات و استفاده حداکثری از امکانات یکدیگر فراهم شود.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در سطح منطقه گفت: این منطقه می‌تواند به یک مرکز منطقه‌ای برای تولید، مونتاژ، بازاریابی و عرضه محصولات تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بخش‌ها و قطعات مختلف یک محصول در استان‌های همین منطقه تولید و در نهایت در همان منطقه به بازار عرضه شود.

وی افزود: تحقق این رویکرد، به تقویت اقتصاد منطقه کمک می‌کند و وابستگی به تأمین نیاز‌های فنی، صنعتی، پزشکی و سایر محصولات از مناطق دوردست را کاهش می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هفته تربیت بدنی و اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: همه باید اهل ورزش باشند؛ ورزش برای جوانان لازم و برای افرادی که به سنین کهنسالی نزدیک می‌شوند، واجب است.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب خطاب به تیم‌های ملی امید کشتی فرنگی و کشتی آزاد به مناسبت افتخارآفرینی این تیم‌ها در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا، افزود:هر مسابقه‌ای که به اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و نواخته شدن سرود ملی کشورمان منجر شود، حامل پیامی بزرگ است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی بر ضرورت توجه همگانی به فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت جامعه تاکید کرد.

آماده‌باش همه‌جانبه در برابر دشمنان؛ ضرورت برهه کنونی

حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان ضمن عرض تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) با اشاره به اینکه زنجان پایتخت شور و شعور حسینی لقب گرفته است گفت:دوری از اختلاف و درگیری، وحدت و تبعیت از رهبری، استقامت و ایمان شرط پیروزی در برابر دشمن است که مردم زنجان در این امر موفق عمل کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به پیروزی ملت ایران در ایام دفاع مقدس این ملت را ملت مبعوث شده دانست و گفت: مردم مبعوث شده حدود هشت ماه است در میادین حاضرند و پرچم‌گردانی می کنند.

وی همچنین تاکید کرد:در برهه‌ی حساس کنونی باید در همه حال در برابر دشمنان آمادگی لازم را داشته باشیم.