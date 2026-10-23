به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج افزود: ملت ایران باید با حفظ آمادگی، انسجام ملی و اعتماد به توان داخلی، در برابر فشار‌های دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

وی با اشاره به استفاده دشمنان از تجهیزات نظامی و فناوری‌های پیشرفته، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور تأکید کرد و افزود: برای مقابله با تهدید‌های دشمن، باید از توان و امکانات دفاعی متناسب برخوردار باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به تبیین جایگاه معنوی و فضائل آن حضرت پرداخت.

آیت‌الله حسینی با اشاره به محبت ویژه پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را از شخصیت‌های برجسته و والامقام جهان اسلام دانست و با نقل روایاتی درباره ولادت و فضائل آن حضرت، بر جایگاه ویژه ایشان نزد پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به روایات مربوط به روز‌های پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، به بیان مظلومیت حضرت زهرا (س) و رنج‌های آن بانوی بزرگوار پرداخت.