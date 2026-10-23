سومین جشنواره گردشگری سفر به دیار کاروانسرا‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و تقویت نشاط اجتماعی در میامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسلم شجاع، مدیرکل گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور نیز معرفی ظرفیت‌های گردشگری و بناهای تاریخی و عرضه صنایع‌دستی و سوغات محلی را از اهداف این جشنواره عنوان کرد.

جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی، بناهای تاریخی و مشاهیر میامی را فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری دانست.

احمد خرم، فرماندار میامی، هم بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت آثار تاریخی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی این شهرستان تأکید کرد.