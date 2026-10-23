رزمایش لحظه صفر با مشارکت ۳۰۰ نیروی عملیاتی و امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان در شهرستان فلارد برگزار شد.

رزمایش لحظه صفر با مشارکت ۳۰۰ نیرو عملیاتی در فلارد چهارمحال و بختیاری

رزمایش لحظه صفر با مشارکت ۳۰۰ نیرو عملیاتی در فلارد چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: ارزیابی سرعت عمل نیروها، سنجش توان پاسخگویی دستگاه‌ها در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، از مهم‌ترین اهداف این مانور بود.

نادری بیان داشت: اجرای این رزمایش، زمینه شناسایی نقاط قوت و بهبود فرایند‌های عملیاتی را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های مسئول با آمادگی و هماهنگی بیشتر، در زمان وقوع حوادث احتمالی وارد عمل شوند.