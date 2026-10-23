به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در مصلای امام خمینی (ره)، با تأکید بر ضرورت بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار‌های اقتصادی و تقویت توان دفاعی کشور گفت: افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک کند، اما حل پایدار مشکلات اقتصادی به اصلاح زیرساخت‌ها و مدیریت کشور نیاز دارد.

آیت الله رسول فلاحتی، با اشاره به افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و اجاره‌بها، و فشار معیشتی به مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بر ضرورت تداوم اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در صحنه، این همراهی را پشتوانه اقتدار کشور دانست و افزود: حمایت از معیشت مردم و تقویت توان دفاعی کشور دو ضرورت هم‌زمان است و نباید این دو را در برابر یکدیگر قرار داد.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح برای دفاع از کشور به امکانات و اعتبارات لازم نیاز دارند و مردم نیز پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند؛ بنابراین، باید با اصلاح مدیریت و ساختار‌های اقتصادی، زمینه بهبود زندگی مردم و حفظ قدرت دفاعی کشور فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پدیده اقلیمی ال‌نینو، بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی آن در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: این پدیده می‌تواند بر الگو‌های بارش اثر بگذارد و احتمال بارندگی‌های شدید، سیلاب یا خشکسالی را در برخی مناطق افزایش دهد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: بارندگی زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آب و کشاورزی کمک کند که زیرساخت‌های لازم برای مهار و مدیریت آب فراهم باشد؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت پیامد‌های تغییرات اقلیمی ضروری است.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال و کشتی‌گیران آزاد، این پیام‌ها را نشانه توجه و علاقه ایشان به جوانان و ورزشکاران دانست.

آیت‌الله فلاحتی در بخش دیگری از خطبه‌ها، سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی (ره)، و سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون را یادآور شد و این اعتراض را نمادی از ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان دانست.