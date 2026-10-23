نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: مردم خواهان انتقام خون امام شهید و دیگر شهدای جنگ هستند و انتظار دارند فرماندهان نظامی و غیرنظامی با قاطعیت از آرمان‌های کشور دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی قدس زاهدان افزود: برخی مسوولان مقتدرانه سخن می‌گویند که جای تقدیر دارد، اما سخنان برخی دیگر پیام ضعف می‌دهد و این موضوع جای گلایه دارد.

وی با یادآوری هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه اظهار کرد: مسوولان و فرماندهان با افتخار از انتقام شهدای جنگ سخن بگویند و این مطالبه را فراموش نکنند.

امام جمعه زاهدان، احساس مسوولیت در برابر سرنوشت جامعه اسلامی و پایداری در مسیر ولایت را از درس‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا دانست و بیان کرد: آن حضرت پس از رحلت پیامبر اسلام با سخنرانی و گفت‌و‌گو با مهاجران و انصار از امامت و ولایت دفاع کرد.

امام جمعه زاهدان همچنین با یادآوری موفقیت دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان در کنکور و مسابقات علمی ملی و فراملی، تلاش آنان برای کسب علم را اقدامی جهادی در مسیر پیشرفت کشور دانست و گفت: این دانش‌آموزان با هدف خدمت به مردم درس می‌خوانند و مایه افتخار خانواده‌ها، معلمان و جامعه هستند.

وی همچنین موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را یادآور شد و عنوان کرد: این افتخارآفرینی‌ها در سایه فداکاری نیرو‌هایی صورت می‌گیرد که برای حفظ استقلال و امنیت کشور تلاش می‌کنند.