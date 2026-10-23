امام جمعه میاندورود بر مقابله با استکبار، تقویت اقتصاد و رعایت عزت، حکمت و مصلحت در مذاکرات تأکید کرد.

مذاکرات باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت باشد

مذاکرات باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام غفاری امام جمعه شهرستان میاندورود در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای شهر سورک با اشاره به مبارزات امام خمینی (ره) علیه استکبار و سلطه بیگانگان، بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کرد.

وی با اشاره به مخالفت امام خمینی (ره) با قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ گفت: در آن دوران، برخی اهمیت مواضع و هشدار‌های امام را به‌درستی درک نکردند و حمایت‌ها از ایشان پس از اعتراض به کاپیتولاسیون، مانند دوران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نبود.

امام جمعه میاندورود با اشاره به شرایط مبارزه با رژیم پهلوی و فشار‌های ساواک، بصیرت، شجاعت و فداکاری امام خمینی (ره) را یادآور شد و ایستادگی در برابر مستکبران را از ضرورت‌های اساسی کشور دانست.

غفاری با اشاره به تأکید‌های رهبر شهید بر تقویت علم و اقتصاد گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تقویت توان داخلی باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بهبود شرایط اقتصادی از موضوعاتی بود که رهبر شهید در سال‌های مختلف بر آن تأکید می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی افزود: مذاکرات باید مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشد.

امام جمعه میاندورود در پایان با اشاره به مواضع امام خمینی (ره) پیش از انقلاب در برابر استکبار گفت: این رویکرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه عمل دنبال شد و ایستادگی در برابر سلطه مستکبران همچنان از اهمیت برخوردار است.