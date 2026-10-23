

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه موقت یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به عنوان جامع همه نیکی‌ها، به تبیین اصول اخلاقی در روابط فردی، اجتماعی و خانوادگی پرداخت و در ادامه مواضع صریحی را پیرامون تحولات بین‌المللی و مناسبت‌های تاریخی مطرح کرد.

آیت الله مدرسی با انتقاد صریح از عملکرد سازمان ملل متحد در برابر تجاوز‌ها و جنایت‌های قدرت‌های بزرگ تصریح کرد: این سازمان در بسیاری از موارد به ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده و در حمایت از ملت‌های مظلوم ناتوان بوده است.

وی تأکید کرد: مسئولان سیاسی و دولتی کشور باید با تدبیر، شجاعت و استواری، مطالبه جدی اخراج آمریکا از عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به اهمیت حسن‌ظن به خداوند و تسری آن در روابط اجتماعی، میان مردم و حاکمیت و نیز در محیط خانواده اظهار کرد: انسان نباید رفتار برادر مؤمن خود را بدون دلیل بر بدترین وجه تفسیر کند؛ بلکه تا زمان اثبات خلاف آن، باید بهترین برداشت را از رفتار دیگران داشت.

خطیب نماز جمعه یزد با بیان اینکه تغافل از اصول مهم در پایداری روابط است، افزود: بر اساس روایات معصومان (ع)، برای برخورداری از یک زندگی و معاشرت سالم، باید دو سوم زندگی بر هوشیاری و یک سوم آن بر «تغافل» استوار باشد؛ البته این موضوع در مسائل قابل‌گذشت و اموری است که به حقوق عمومی آسیب نمی‌زند.

آیت الله مدرسی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با استناد به روایات تاریخی، به بیان جایگاه بی‌نظیر آن حضرت و نقش ایشان به عنوان یکی از ارکان زندگی امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و بر ضرورت شناخت مظلومیت اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از سیره فاطمی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های تاریخی پیش‌رو، از رحلت مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی به عنوان زمینه‌ساز نهضت اسلامی یاد کرد و اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به لایحه ننگین کاپیتولاسیون را فریادی رسا علیه تهدید استقلال و عزت کشور دانست.