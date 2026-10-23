امام جمعه سنندج با قدردانی از حضور مردم در همایش «جان‌فدا» گفت: مردم با حضور گسترده خود در این مراسم پیام ایستادگی در برابر دشمنان و اتحاد و اقتدار ایران را به جهانیان مخابره کردند.

حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدا، پیام ایستادگی و اتحاد را به جهانیان مخابره کرد

حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدا، پیام ایستادگی و اتحاد را به جهانیان مخابره کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش برای ضربه‌زدن به ملت ایران و جوامع اسلامی هستند، افزود: فشار‌های خارجی نباید موجب تضعیف وحدت ملی شود و حفظ انسجام و همدلی مردم از ضرورت‌های مهم کشور در شرایط کنونی است.

وی با قدردانی از رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اهل سنت در مسئولیت‌های مدیریتی، اظهار داشت: توجه به شایستگی‌ها و مشارکت دادن اقوام و مذاهب مختلف در اداره کشور، می‌تواند به تقویت وفاق ملی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

امام جمعه سنندج با انتقاد از گرانی برخی کالا‌های اساسی و مشکلات اقتصادی مردم گفت: برای مهار این وضعیت باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به طولانی‌شدن اجرای برخی طرح‌های عمرانی در کردستان، به مسیر خروسه تا سه‌راه شویشه در محور مریوان اشاره و تاکید کرد: چرا باید احداث جاده‌ای با طول کمتر از هفت کیلومتر، پس از هفت سال همچنان به سرانجام نرسیده باشد؟

وی در در ادامه به ظرفیت‌های توسعه استان پرداخت و گفت: بهره‌مندی کامل از ظرفیت مناطق آزاد و بررسی دلایل تاخیر در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.