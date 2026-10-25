به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان سمنان در جلسه بررسی مشکلات درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار گفت: این پرستار به صورت تمام وقت در درمانگاه تامین اجتماعی بکارگیری می‌شود.

حسن پیوندی با بیان اینکه هم اکنون ۴ پرستازر در درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار مشغول به کارند افزود: این پرستارخانم به صورت تمام وقت و در بخش تزریقات درمانگاه بکارگیری می‌شود.

پیوندی با اشاره به داری بودن داروخانه درمانگاه تا ساعت ۲۰ گفت: در بقیه ساعت دارو‌های اورژانسی که شامل ۴۰ تا ۵۰ رقم است به مردم ارائه می‌شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در خصوص تامین نیرو برای بخش دندان پزشکی درمانگاه گرمسار قول مساعد داد و گفت: با اعلام فعالیت دندان پزشک اماده ارائه خدمات در این بخش هستیم