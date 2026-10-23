به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار رده‌بندی رقابت‌های میکس تیراندازی با کمان در ماده ریکرو، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، در مجموعه ورزشی اوزاکا در شهر ناگویا برگزار شد.

در این دیدار، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی به مصاف تیم هند رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۴ این تیم را شکست داد و به مدال برنز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی دست یافت.

تاکنون ورزشکاران خوزستانی سیزده مدال رنگارنگ در مسابقات پارآسیایی ناگویا برای کشورمان به ارمغان آوردند.