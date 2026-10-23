به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ممسنی گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی یک دستگاه پژوپارس در کیلومتر ۳۰ محور نورآباد_قائمیه به هلال احمر اعلام شد.

ابراهیم آذری، افزود: پس از دریافت خبر این حادثه بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و پس از ارزیابی صحنه حادثه و اقدامات پیش بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

او در پایان گفت: این حادثه دو مصدوم داشت، که نجاتگران هلال‌احمر با همکاری اورژانس مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.