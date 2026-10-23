به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز عبادی سیاسی جمعه ماکو به امامت حجت الاسلام سید محمد هاشمی اقامه شد.

امام جمعه ماکو در خطبه‌های این هفته نماز با دعوت از نماز گزاران برای الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا گفت: امروز ما باید در دفاع از ولایت، حضرت زهراء را برای خود الگو قرار داده و از ولی فقیه زمان خود دفاع کرده و از امت ولایتمدار باشیم.

خطیب جمعه ماکو در ادامه خطبه‌های نماز با اشاره به اینکه تهدید دشمن باید بر ایمان و استقامت ملت انقلابی بیفزاید گفت: استکبار با انتشارﹺ ﹺاخبار هراس انگیز، بزرگنما ﹺیی قدرِتِ دشمن، سعی و تلاش می‌کند تا روحیة جامعه را تضعیف کند.

امام جمعه ماکو افزود: جامعه‌ای که با تهدید روبه روست، در عین حال که باید خطر‌ها را بطور دقیق بشناسد؛ در کنار آن نیز، تدابیر دفاعیﹺ مناسبی اتخاذ کرده، و اجازه ندهد تهدیدهایﹺ دشمن، به ترسﹺ فراگیر و فلج کننده تبدیل شود.

حجت الاسسلام سید محمد هاشمی در پایان خطبه‌های نماز گفت: باید به وضعیت داخلی، تقویت روحیه عمومی، مراقبت از امنیت و حفظ انسجام جامعه توجه کنیم.

وی افزود: مسئولیِتِ مردم در دوراِنِ بحران، شاملﹺ حفِظِ آرامش، هوشیاری در مقابل شایعات، پرهیز از دامن زدِنِ به اختلافات، حمایت از همبستگیﹺ ملی و پیگیریﹺ مسئولانة مسائل عمومی هست.