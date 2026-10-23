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نماینده پرتاب نیزه مردان کشورمان با قرارگرفتن در رده نخست مرحله پایانی بازیهای پاراآسیایی ناگویا به نشان طلا دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است صادق بیتسیاح در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۴۰/۴۱ با ثبت رکورد ۴۵ متر و ۷۸ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از عراق (۲ نفر)، هند (۲ نفر)، اندونزی و فیلیپین در جایگاه اول قرار گرفت و نشان طلا را از آن خود کرد.
نماینده اندونزی با نصاب ۴۳:۵۵ سانتیمتر نایب قهرمان شد. نماینده هند نیز بر سکوی سوم ایستاد.
بیتسیاح به ترتیب موفق به ثبت پرتابهای ۴۴:۹۴، خطا، ۴۵:۷۸، ۴۳:۸۵، ۴۴:۹۷ سانتیمتر و خطا شده بود.
بیتسیاح پیش از این در پرتاب وزنه نیز یک برنز گرفته بود.