امام جمعه موقت بابلسر با اشاره به آنچه بدعهدی‌های مکرر دشمن خواند، بر ضرورت عبرت‌گیری از تجربه‌های گذشته و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام هاشمی امام جمعه موقت بابلسر با اشاره به سابقه دشمنی استکبار جهانی با ملت ایران گفت: ما دشمنی خبیث داریم که اصلاً قابل اعتماد نیست.

وی با اشاره به مواردی که نقض عهد‌های مکرر دشمن توصیف کرد، افزود: دشمن مذاکره کرد، اما کشور ما را بمباران کرد؛ در جریان مذاکرات، سران کشور ما را به شهادت رساند و در ادامه نیز مدارس و ورزشگاه‌های ما را بمباران کرد و حتی رهبری کشور ما را به شهادت رساند.

امام جمعه موقت بابلسر در ادامه با انتقاد از رویکرد‌های دیپلماسی تسلیم‌طلبانه گفت: اگر روزی در جایگاه دیپلماسی قرار بگیرم، خجالت می‌کشم به مردم کشورم بگویم می‌خواهم دوباره مذاکره کنم.

وی در پایان بر ضرورت عبرت‌گیری از تجربه‌های گذشته، اتکا به توان داخلی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن تأکید کرد.