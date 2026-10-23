

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: با هدف اصلاح نژاد و بهبود شاخص‌های تولیدی دام سبک و با توجه به سازگاری نژاد بلوچی با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه، ۱۲۰ رأس قوچ اصلاح‌شده نژاد بلوچی وارد شهرستان شده و در راستای اجرای برنامه اصلاح نژاد و بهبود گله‌های دام سبک، بین دامداران واجد شرایط توزیع شد.

محمد مالکی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های اصلاح نژاد دام از جمله اقدامات مؤثر در خصوص افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد گله‌های دام سبک است افزود: با توجه به ویژگی‌های نژاد بلوچی و سازگاری این نژاد با شرایط منطقه، استفاده از قوچ‌های اصلاح‌شده می‌تواند در بهبود صفات ژنتیکی گله‌ها، افزایش توان تولیدی دام و ارتقای وضعیت اقتصادی دامداران مؤثر باشد.

وی گفت: توسعه و تقویت برنامه‌های اصلاح نژاد دام، استفاده از ظرفیت نژاد‌های سازگار با منطقه و بهره‌گیری از دام‌های مولد و اصلاح‌شده، از اولویت‌های بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان است و این روند با هدف افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام ادامه دارد.