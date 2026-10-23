فرماندار بویین میاندشت گفت: به منظور آمادگی هر چه بیشتر برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی، مانور آموزشی انتخابات در حاشیه نمازجمعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محموددرویشی با اشاره به اینکه انتخابات بصورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود افزود:در این مانور سه شعبه آموزشی با چهارصندوق الکترونیکی اخذرای درمحل مصلی نمازه جمعه بویین میاندشت مستقر شد

.به گفته وی در این مانور مردم ضمن آشنایی با انتخابات الکترونیک، روش احراز هویت وشیوه رأی دادن الکترونیک نیز به آنها آموزش داده شد.