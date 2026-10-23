به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوانات گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار ، تیم‌سیار پایگاه انتقال خون این شهرستان ۹۶ واحد خون اهدا کردند.

سجاد رضایی‌زاده افزود: اهدای خون از سوی داوطلبان هلال احمر، اقدامی ارزشمند و در راستای کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است و این مشارکت جلوه‌ای از ایثار، همدلی و نوع‌دوستی به شمار می‌رود.