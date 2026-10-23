دونده پارادوومیدانی ایران، با قهرمانی در دوی ۲۰۰ متر و شکستن نصاب آسیا و بازی‌های پاراآسیایی، دومین نشان طلای خود را در ناگویا به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، عصر جمعه دوم آبان، علیرضا زارع در فینال دوی ۲۰۰ متر مردان کلاس T۳۵ به مصاف پنج رقیب خود رفت و با نمایشی درخشان، زودتر از همه از خط پایان عبور کرد.

زارع با ثبت زمان ۲۴٫۸۳ ثانیه ضمن کسب نشن طلا، نشان آسیا را که پیش از این با زمان ۲۵٫۵۱ ثانیه در اختیار خودش بود، به میزان ۶۸ صدم ثانیه ارتقا داد.

این دونده ایرانی همچنین نصاب بازی‌های پاراآسیایی را که با زمان ۳۰٫۳۹ ثانیه به نام احمد آدامی از عربستان ثبت شده بود، شکست و نصاب جدیدی برای این رقابت‌ها به جا گذاشت.

در این ماده، محمد خلف از عراق با زمان ۲۵٫۶۰ ثانیه به نشان نقره رسید و ادریس الزیدی، دیگر نماینده عراق، با ثبت زمان ۲۶٫۰۲ ثانیه صاحب نشان برنز شد.

زارع پیش از این در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ نیز با زمان ۱۲٫۳۲ ثانیه به مقام قهرمانی رسیده و نصاب بازی‌های پاراآسیایی را شکسته بود.

به این ترتیب، علیرضا زارع با کسب دو نشان طلا در دو‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ متر و نصاب شکنی در هر دو ماده، رقابت‌های خود در ناگویا را با دو طلا به پایان رساند.