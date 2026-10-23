نمانیده ولی فقیه در هرمزگان گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و جنگ روانی بین مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: اگر دشمن وارد جنگ زیر ساختی با کشور شود می‌داند که زیر ساخت‌های منطقه از بین می‌رود، پس هیچگاه این کار را نمی‌کند.

امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن شیطان صفت به دنبال ایجاد ترس در دل مردم است، اما ملت بزرگ ایران ترسی از تهدیدات توخالی دشمن ندارند.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به تهدیدات دشمن به جنگ افزود: ما همیشه در حال جنگ با دشمن بودیم و مردم و رزمندگان ما نیز همیشه آماده مقابله با دشمن هستند.

وی گفت: ملت ما تجربه‌های نا خوشایندی مانند میناب را پشت سر گذاشته‌اند و الان آگاه‌اند و نیاز به واقع بینی دارند و نباید شتابزده عمل کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اینکه دیپلماسی ما با میدان هماهنگ است افزود: انسجام درونی در میان مردم بیش از پیش شده است.

آیت الله عبادی زاده گفت: دشمنان نمی‌توانند الگوی رفتاری ما را کشف کنند و این ترس در وجود آنها ایجاد کرده است.

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امام جمعه بندرعباس با اشاره به سالروز تاسیس سازمان ملل افزود: این سازمان برای جمع آوری نظر ملل و وضع قوانین تشکیل شد، اما اکنون به هیچ کدام از قوانین خود پایبند نیست.

آیت الله عبادی زاده گفت: شورای امنیت و نهاد‌های حقوق بشری کجا هستند وقتی بدترین جنایت‌ها صورت می‌گیرد و به هیچ کدام از قوانین خود پایبند نیستند.

وی به روشنفکران غرب گرا توصیه کرد: در دام قوانین و مقررات غرب که خلاف اسلام است گرفتار نشوند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تسلیت ایام فاطمیه گفت: بصیرت فاطمی امروز گره گشای مشکلات جامعه است.

آیت الله عبادی زاده افزود: در ایام فاطمیه باید بصیرت و معرفت خود را افزایش داد.

وی گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به توسل و تقوا در جامعه نیاز داریم و باید کاری کرد تا از تقوای خانوادگی به تقوای جامعه رسید.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تقوای سیاسی گفت: اجتماعات شبانه نمونه‌ای از تقوای سیاسی است و باید زمینه حضور همه گروه‌های سیاسی در این تجمع‌ها فراهم شود.