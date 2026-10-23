نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت راهبردی بسته ماندن تنگه هرمز گفت: آمریکا و کشور‌های اروپایی با کمبود انرژی و مواد اولیه مواجه شدند و این نشانگر نقش راهبردی تنگه هرمز در شکست آمریکا و متحدانش است.

امام جمعه شهرکرد: تنگه هرمز از برگ‌های برنده ایران در مقابل تجاوز آمریکا و متحدانش علیه کشور

امام جمعه شهرکرد: تنگه هرمز از برگ‌های برنده ایران در مقابل تجاوز آمریکا و متحدانش علیه کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد، افزود: بسیاری از کشتی‌های کشور‌های غربی مخفیانه درصدد عبور دادن نفت و انرژی از تنگه هرمز هستند که نیرو‌های غیور مسلح ایران همچون شیرمردانی در تنگه هرمز جلوی این عبور و مرور را می‌گیرند و اجازه تردد غیرقانونی را نمی‌دهند.

وی به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: دولتمردان برای حمایت از قشر آسیب پذیر طرح‌های حمایتی را باید با سرعت بیشتری اجرا کنند تا از تورم عقب نمانند.

امام جمعه شهرکرد واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی به کشور را یادآور شد و از دولتمردان قدردانی کرد و تسریع در اجرای چنین طرح‌هایی برای پیشگیری از کمبود‌ها در کشور را خواستار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: جنگ و مقابله همه جانبه ملت در مقابل دشمنان نباید دولتمردان را از تامین مواد اساسی و مورد نیاز مردم غافل کند و باید در هر دو جبهه پیشرو باشند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی از صاحبان تولید خواست با ایجاد اشتغال بیشتر کشور را به مرز خودکفایی برسانند تا در زمینه‌های اقتصادی هم بتوانیم حرفی برای گفتن در شرایط بحرانی داشته باشیم.

وی همچنین بر صرفه جوی انرژی به خصوص در فصل سرد سال تاکید کرد.