به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم ناپایداری هوا و بارش باران، دست کم تا دوشنبه در استان خبر داد.

محمد دادرس با بیان اینکه در این مدت دمای هوای ۳ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش تناوبی و رگباری باران، به همراه رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا تا اواسط هفته آینده دور از انتظار نیست.

وی افزود: در این مدت دریای کاسپین برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی نامناسب است.