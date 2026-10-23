به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم باقری در خطبه‌های نماز جمعه شاهین شهر گفت: دین مبین اسلام به ما می‌آموزد که هرگز نباید دشمن را بزرگ و خود را کوچک بپنداریم.

وی ضمن محکوم کردن رویکرد‌های مداخله‌جویانه ایالات متحده آمریکا در امر داخلی کشور‌های دنیا اضافه کرد: سیاست‌های آمریکا به گونه‌ای است که همه دنیا را به بازیچه گرفته و این رویکرد غیرمنصفانه، چالش‌های فراوانی را برای ملت‌ها ایجاد کرده است.

امام جمعه شاهین‌شهر در بخش پایانی خطبه‌های خود با تأکید بر ریشه‌های اقتدار ایران اسلامی گفت: اگر امام راحل و رهبر شهید ما اهل دنیا و دلبسته آن بودند، ما نیز به دنبال دنیا بودیم؛ اما قدرتی که امروز در کشور به وجود آمده و مایه عزت ملت است، حاصل رهبری داهیانه و شجاعانه‌ای است که از هیچ قدرتی نترسید و با اقتدار کامل در برابر ابرقدرت‌های دنیا ایستاد.